Гидрометцентр предупредил о вероятности заморозков в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на аномальное тепло, которое жители Татарстана наблюдают в начале сентября, в ночные часы столбики термометра местами по республике уже опускались практически до нулевых значений. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В ближайшие дни днем температурный фон будет выше нормы, а в ночные часы — достаточно прохладно. В отдельные дни температура воздуха в ночные часы местами по республике уже понижалась практически до нулевых значений и составляла +1, +2 градуса. Но заморозков пока не было», — отмети л он.

Собеседник агентства пояснил, что сейчас на европейской территории России преобладает антициклон. В ночные часы температура воздуха понижается из-за отсутствия облачности.