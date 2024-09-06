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Общество 6 сентября 2024 16:36

Гидрометцентр предупредил о вероятности заморозков в Татарстане

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Гидрометцентр предупредил о вероятности заморозков в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на аномальное тепло, которое жители Татарстана наблюдают в начале сентября, в ночные часы столбики термометра местами по республике уже опускались практически до нулевых значений. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В ближайшие дни днем температурный фон будет выше нормы, а в ночные часы — достаточно прохладно. В отдельные дни температура воздуха в ночные часы местами по республике уже понижалась практически до нулевых значений и составляла +1, +2 градуса. Но заморозков пока не было», — отметил он.

Собеседник агентства пояснил, что сейчас на европейской территории России преобладает антициклон. В ночные часы температура воздуха понижается из-за отсутствия облачности.

«Наблюдалось выхолаживание, тепло выходило беспрепятственно в верхние слои атмосферы. Вероятность заморозков в ночные и утренние часы существует, но пока не очень большая», заключил начальник Гидрометцентра РТ.

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