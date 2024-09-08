В Татарстане ожидается переменная облачность и до +27 градусов

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Днем столбик термометра будет показывать от +22 до +27 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь в беседе с «Татар-информом» рассказал, что температурный режим в сентябре ожидается выше климатической нормы на один градус. Однако, несмотря на аномальное тепло, в ночные часы будет достаточно прохладно, отмечал специалист.