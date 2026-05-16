В Татарстане в субботу ожидается жара до +31 градуса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в субботу, 16 мая, сохранится жаркая погода без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

Ранее в МЧС напомнили о мерах безопасности в период аномальной жары. Гражданам рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим и по возможности ограничить физические нагрузки в дневные часы.