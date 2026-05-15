Врач рассказала, какие болезни обычно обостряются в жару
Врач по медицинской профилактике Городской поликлиники №21 Казани Анастасия Иванова рассказала, какие болезни обостряются в жару и для кого она может стать фатальной.
«Жара – это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую, легочную систему и систему терморегуляции. В группе риска в первую очередь находятся люди с хроническими заболеваниями. Фатальной жара может оказаться для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и неконтролируемой артериальной гипертонией. Это связано с увеличением риска развития инсультов и инфарктов у данных больных», – объяснила Иванова в беседе с журналистом «Татар-информа».
Врач отметила, что в зоне риска также находятся:
- люди, больные сахарным диабетом, у которых на фоне жары может развиться опасная гипер- или гипогликемия;
- страдающие от бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких – им трудно дышать горячим воздухом.