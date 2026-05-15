Руc Тат
16+
Общество 15 мая 2026 17:15

Врач рассказала, какие болезни обычно обостряются в жару

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Врач по медицинской профилактике Городской поликлиники №21 Казани Анастасия Иванова рассказала, какие болезни обостряются в жару и для кого она может стать фатальной.

«Жара – это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую, легочную систему и систему терморегуляции. В группе риска в первую очередь находятся люди с хроническими заболеваниями. Фатальной жара может оказаться для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и неконтролируемой артериальной гипертонией. Это связано с увеличением риска развития инсультов и инфарктов у данных больных», – объяснила Иванова в беседе с журналистом «Татар-информа».

Врач отметила, что в зоне риска также находятся:

  • люди, больные сахарным диабетом, у которых на фоне жары может развиться опасная гипер- или гипогликемия;
  • страдающие от бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких – им трудно дышать горячим воздухом.

