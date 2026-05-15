Кардиолог рассказал, что поможет сердечникам пережить жару

Врач‑кардиолог Клинической больницы № 2 Казани Ирэк Бектимиров предупредил о рисках для сердечно‑сосудистой системы в жаркую погоду и рассказал о мерах предосторожности, которые помогут снизить нагрузку на сердце.

«Жара создает дополнительную нагрузку на сердечно‑сосудистую систему: организм вынужден адаптироваться к высоким температурам. Воздействие жаркой погоды на организм проявляется в двух ключевых аспектах. Во-первых, это интенсивное потоотделение, которое ведет к потере жидкости и электролитов (калия, магния, натрия, кальция), что повышает вязкость крови и увеличивает риск тромбообразования и аритмии. Во-вторых, тепло вызывает расширение периферических кровеносных сосудов, что может привести к резкому падению артериального давления», – объяснил доктор в беседе с журналистом «Татар-информ».

Ирэк Бектимиров дал рекомендации, как пережить жару с минимальной нагрузкой на сердце. Эти советы особенно актуальны для тех, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы.

Поддерживайте баланс жидкости: базовая потребность здорового человека – 30 мл воды без газа на килограмм веса в сутки. При наличии заболеваний питьевой режим нужно обсудить с врачом. Избегайте физической активности в часы пиковой жары (с 11:00 до 16:00). Носите легкую и светлую одежду из натуральных тканей, используйте головной убор и солнцезащитные очки. Не употребляйте алкоголь и кофеин. Не пропускайте прием лекарственной терапии. Избегайте резких перепадов температур (например, холодного душа или купания в прохладных водоёмах). Используйте кондиционер, установив температуру на уровне 22–24 °C. Если кондиционера нет, проводите время в самой прохладной комнате, особенно ночью.

«Кушайте небольшими порциями, отдавая предпочтение легкой пище: овощам, фруктам, рыбе, кисломолочным продуктам. Рекомендую ежедневно взвешиваться: прибавка в весе на два килограмма за 1–3 дня – это повод срочно обратиться к врачу», – подчеркнул медик.

Врачи советуют немедленно вызвать скорую помощь при появлении тревожных симптомов – давящей боли в груди, одышки, головокружения, слабости, отеков, спутанности сознания.