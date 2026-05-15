Врач назвала еду и напитки, которые ухудшат самочувствие в жару

В жаркую погоду лучше отказаться от жареной пищи, фастфуда и соков. Об этом «Татар-информу» рассказала врач по медицинской профилактике Городской поликлиники №21 Казани Анастасия Иванова.

«Жара – это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую, легочную систему и систему терморегуляции. В группе риска в первую очередь находятся люди с хроническими заболеваниями. Фатальной жара может оказаться для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и неконтролируемой артериальной гипертонией. Это связано с увеличением риска развития инсультов и инфарктов у данных больных», – объяснила медик.

Также в зоне риска:

люди, больные сахарным диабетом, у которых на фоне жары может развиться опасная гипер- или гипогликемия;

страдающие от бронхиальной астмы или ХОБЛ, которым трудно дышать горячим воздухом.

«К слову, даже некоторые лекарства могут ухудшить состояние в жару. В первую очередь это мочегонные препараты или диуретики. На жаре и так теряется много жидкости, а диуретики усиливают обезвоживание и вымывают калий – сердцу становится тяжелее. Бета-блокаторы не дают сосудам расширяться, из-за этого перегрев наступает быстрее. Нестероидные противовоспалительные могут навредить почкам на фоне обезвоживания», – отметила врач.

В то же время ни в коем случае нельзя отменять прием лекарств самостоятельно из-за риска осложнений. Необходимо обратиться к врачу. Он временно скорректирует дозу, а также даст индивидуальные советы по приему препаратов.

«В жару крайне важно не нагружать желудочно-кишечный тракт. Пища должна давать энергию, а не вызывать дополнительное теплообразование и обезвоживание. Желательно есть чаще, но маленькими порциями – пять-шесть раз в день», – посоветовала Анастасия Иванова.

Отдавайте предпочтение легким супам на воде или нежирном бульоне, овощам, зелени и фруктам, богатыми влагой – это огурцы, помидоры, кабачки, редис, капуста, цитрусовые, сельдерей, брокколи. В рацион обязательно нужно включать источники нежирного белка – курицу, индейку, запеченную рыбу, творог, яйца, бобовые продукты. Отлично утоляют жажду кисломолочные напитки – кефир, айран, тан.

Совсем нежелательно употреблять:

жареную, жирную пищу и фастфуд – такие продукты долго перевариваются, требуют много воды и сами повышают температуру тела из-за обилия жиров;

алкоголь – расширяет сосуды и усиливает потерю жидкости;

сладкие газировки и соки – из-за сахара возникает резкий скачок инсулина, после которого жажда только усиливается;

солености, копчености, чипсы – соль задерживает воду в сосудах, повышает давление.

«В жару необходимо убрать лишнюю нагрузку на сердце и сосуды. Не выходите на улицу без головного убора с 11 до 16 часов – это время самой агрессивной инсоляции. Не стоит пить ледяную воду и тем более обливаться ею, ведь резкий перепад температур спазмирует сосуды, может спровоцировать стенокардию или боль в горле. Перенесите занятия спортом и тяжелую физическую активность на раннее утро или поздний вечер», – сказала врач.

