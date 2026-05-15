news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 15 мая 2026 12:32

В МЧС напомнили, как уберечь себя от тепловых ударов в аномальную жару

Читайте нас в
Телеграм

В МЧС напомнили, как не допустить теплового удара в жаркую погоду.

Напомним, что с 16 по 22 мая в Татарстане ожидается аномальная жара. Максимальная температура составит от +26 до +32 градусов.

В такую погоду возможны тепловые удары и перегревание, которое может привести к нарушению сердечной деятельности. Чтобы уберечься от этого, необходимо как можно меньше находиться на жаре, поддерживать прохладу дома, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды. Кроме того, важно избегать сильных физнагрузок, не оставлять детей и животных в припаркованных авто и крайне аккуратно обращаться с огнем.

Следует помогать пожилым и больным людям. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.

#мчс напоминает #аномальная жара #тепловой удар
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кличко рассказал о встрече с умершим человеком - ВИДЕО

14 мая 2026
Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

14 мая 2026
Новости партнеров