В МЧС напомнили, как уберечь себя от тепловых ударов в аномальную жару

В МЧС напомнили, как не допустить теплового удара в жаркую погоду.

Напомним, что с 16 по 22 мая в Татарстане ожидается аномальная жара. Максимальная температура составит от +26 до +32 градусов.

В такую погоду возможны тепловые удары и перегревание, которое может привести к нарушению сердечной деятельности. Чтобы уберечься от этого, необходимо как можно меньше находиться на жаре, поддерживать прохладу дома, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды. Кроме того, важно избегать сильных физнагрузок, не оставлять детей и животных в припаркованных авто и крайне аккуратно обращаться с огнем.

Следует помогать пожилым и больным людям. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112.