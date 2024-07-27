В Татарстане увеличили лимит добычи лосей, косулей, оленей и рысей

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В Татарстане утверждены лимит и квоты добычи лосей, косуль, благородных и пятнистых оленей, рысей и барсуков в охотничьих угодьях на период с 1 августа 2024 до 1 августа 2025 года. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

По сравнению с прошлым годом в республике увеличилась численность охотничьих животных. Так, поголовье лосей выросло с 15 819 особей до 16 084, сибирских косуль — с 15 118 до 16 601, благородных оленей — с 269 до 397, рысей — с 100 до 108, а барсуков — с 3206 до 3557.

Кроме того, теперь к объектам охоты, в отличие от 2023 года, в Татарстане отнесен и пятнистый олень, численность популяции которого оценена в 140 животных.

Наряду с этим выросли лимиты добычи большинства животных. В частности, в регионе будет разрешено добыть 918 лосей — 5,71% от общей численности популяции вместо 5,47% и 861 косулю — 5,19% от общей численности вместо 4,42%.

Лимит добычи благородных оленей увеличен с 1,86% до 2,27% от численности популяции (девять особей), рысей — с 3,00% до 3,70% (четыре особи). Можно будет добыть девятерых пятнистых оленей, что равняется 6,43% от их численности.

При этом немного уменьшился в относительном выражении лимит на барсуков — с 5,90% до 5,88% (впрочем, это всё равно означает добычу 209 животных вместо 189).

Из-за проведения в Казани саммита БРИКС с 16 по 31 октября текущего года в республике будет действовать запрет на все виды охоты — «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».