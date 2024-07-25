В РТ стартовал сезон охоты на бекасов и дупелей с собаками и ловчими птицами

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

С сегодняшнего дня в Татарстане начался сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами, который продлится вплоть до 5 декабря этого года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В соответствии с правилами охоты и с учетом занесенных в Красную книгу РТ видов к болотно-луговой дичи в регионе отнесены дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш.

Подружейными собаками считаются ретриверы, спаниели и легавые собаки, имеющие справку или свидетельство о происхождении. У охотника должны быть при себе охотбилет, разрешение на добычу дичи и документы на оружие. По болотно-луговой дичи запрещено стрелять пулями и картечью, а также дробью крупнее 5 миллиметров.

В ведомстве напомнили, что если собака ушла за животным за пределы угодий, на территории которых ее владелец имеет право охотиться, то при ее поиске там и отзыве он обязан держать патроны отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего огнестрельного (пневматического) оружия, а метаемые снаряды — отдельно от зачехленного охотничьего метательного стрелкового оружия, «за исключением осуществления добора раненого охотничьего животного».

На особо охраняемых природных территориях охотничьи собаки должны находиться на привязи. Исключение допустимо при охоте, если такая охота и само нахождение с собаками разрешены режимом особо охраняемой природной территории.

В Госкомитете РТ по биоресурсам особо подчеркнули, что пастушок, улит большой, травник и веретенник большой занесены в Красную книгу Татарстана, а кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый и малый веретенник — в Красную книгу РФ. Соответственно, охота на них запрещена.