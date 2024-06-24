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В Татарстане временно запретят все виды охоты из-за саммита БРИКС
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
С 16 по 31 октября в Татарстане введут запрет на все виды охоты в охотугодьях. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
В документе отмечается, что меры примут «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения саммита БРИКС».
Документ вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.
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