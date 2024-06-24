news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 24 июня 2024 10:45

В Татарстане временно запретят все виды охоты из-за саммита БРИКС

Скопировать ссылку
В Татарстане временно запретят все виды охоты из-за саммита БРИКС
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 16 по 31 октября в Татарстане введут запрет на все виды охоты в охотугодьях. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

В документе отмечается, что меры примут «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения саммита БРИКС».

Документ вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

#Рустам Минниханов #запрет #охота #брикс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2