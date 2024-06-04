В Татарстане утверждены новые нормы добычи сурков и куниц в охотничьих угодьях

Куница лесная

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстане утверждены нормы допустимой добычи степных сурков (байбаков) и лесных куниц. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Новые нормы будут действовать вплоть до 28 февраля 2025 года. Они касаются 102 закрепленных охотничьих угодий, 31 общедоступного охотхозяйства и пяти государственных природных заказников регионального значения.

Всего можно будет добыть 862 сурка (Marmota bobak) и 331 куницу (Martes martes) из числа обитающих в охотничьих угодьях и 280 сурков и 46 куниц из числа проживающих в общедоступных охотхозяйствах.

Ни одного животного этих двух видов в природных заказниках регионального значения «Агрызский», «Билярский», «Лесной Ключ», «Мешинский» и «Сурнарский» добыть будет нельзя. Стоит отметить, что куницы встречаются во всех пяти госзаказниках, тогда как сурки в ничтожном количестве (шесть особей) отмечены лишь в «Лесном Ключе».

Контроль за исполнением постановления возложен на Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с середины июня в Татарстане стартует сезон охоты на сурка.