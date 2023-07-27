В Татарстане утвердили лимит добычи лосей, косуль и оленей

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Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов. Указ опубликован сегодня на портале правовой информации.

«Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории РТ на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года <...>. <...> установить для каждого охотничьего угодья квоты добычи», – говорится в документе.

Согласно таблице, в республике насчитывается более 15,8 тыс. лосей (лимит добычи установлен на уровне 865 особей – 5,47% от общей численности популяции), более 15,1 тыс. косуль (668 – 4,42%), 269 благородных оленей (5 – 1,86%), сто рысей (3 – 3%), а также 3,2 тыс. барсуков (189 – 5,9%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике уменьшена максимально возможная численность кабанов для охоты.