Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане утвердили лимит добычи лосей, косуль и оленей
Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил лимит добычи охотничьих ресурсов. Указ опубликован сегодня на портале правовой информации.
«Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории РТ на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года <...>. <...> установить для каждого охотничьего угодья квоты добычи», – говорится в документе.
Согласно таблице, в республике насчитывается более 15,8 тыс. лосей (лимит добычи установлен на уровне 865 особей – 5,47% от общей численности популяции), более 15,1 тыс. косуль (668 – 4,42%), 269 благородных оленей (5 – 1,86%), сто рысей (3 – 3%), а также 3,2 тыс. барсуков (189 – 5,9%).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике уменьшена максимально возможная численность кабанов для охоты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»