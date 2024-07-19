В Татарстане ускорился рост цен на бензин и дизельное топливо

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За период с 8 по 15 июля текущего года в Татарстане резко подорожал бензин всех марок и дизельное топливо. Это следует из данных Татарстанстата.

Сильнее всего вырос в цене бензин марки АИ-98 и выше — на один рубль и 6 копеек (на 1,5%), с 69,90 до 70,96 рубля за литр. Дизельное топливо при этом подорожало на 64 копейки (на 1,1%), с 60.47 до 61,11 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 стал дороже на 52 копейки (на 1,0%), продемонстрировав рост с 54,02 до 54,54 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 42 копейки (на 0,8%) — с 49,85 до 50,27 рубля за литр.

Upd. (8.34): Необходимо отметить, что по итогам июня бензин марки АИ-92 подорожал на 0,9% по сравнению с декабрем 2023-го, АИ-95 — на 1,1%, АИ-98 и выше — на 3,6%, а дизель — на 0,8%.

В России до 1 августа продлено действие разрешения на экспорт бензина. В условиях роста биржевой стоимости топлива ФАС предложила не продлевать это разрешение на ближайший месяц. Кроме того, ведомство решило потребовать от нефтяников обосновать рост оптовых цен на бензин АИ-95.