ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовых цен на бензин АИ-95

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Федеральная антимонопольная служба направит нефтяным компаниям требование представить данные об экономическом обосновании роста оптовых цен на бензин марки АИ-95. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Татарстанстата, в начале июля в Татарстане ощутимо подорожал бензин всех марок и дизельное топливо. В частности, бензин АИ-95 увеличился в цене на 34 копейки (на 0,6%), подорожав к 8 июля до 54,02 рубля за литр.

При этом в России до 1 августа продлено действие разрешения на экспорт бензина. Но в условиях роста биржевой стоимости топлива ФАС предложила не продлевать это разрешение на ближайший месяц.