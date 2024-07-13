Годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 8,46%

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В июне инфляция в Татарстане увеличилась до 8,46% в годовом выражении с 8,43% в мае. Это следует из данных Татарстанстата.

По сравнению с маем цены за июнь выросли на 0,64%. Таким образом, месячная инфляция несколько снизилась по сравнению с майскими 0,76%.

Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за первый месяц лета увеличился на 8,72% в годовом выражении и на 0,73% в месячном.

Ощутимее всего за май подорожала плодоовощная продукция — на 22,88% год к году и на 1,98% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции выросли в цене на 0,69% в месячном выражении и на 8,87% — в годовом.

В свою очередь услуги за июнь подорожали на 1,09% по сравнению с маем, а в годовом выражении — на 10,55%.

Наименьший рост цен и месяц к месяцу, и год к году продемонстрировали в июне непродовольственные товары: он составил 0,13% и 5,34% соответственно.

Ранее в Банке России допустили повышение ключевой ставки в июле до 17-18%. Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря прошлого 2023 года, когда регулятор увеличил ее с 15% до 16%.