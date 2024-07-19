«Машины дорожали не так сильно»: что с годовой инфляцией в Татарстане в июне 2024-го

В Татарстане годовая инфляция в июне 2024-го составила 8,46%, то есть почти не изменилась по сравнению с маем (8,43%).

Как сообщает Центробанк России, рост инфляции в основном сдерживал эффект высокой базы прошлого года. Противоположное влияние на нее оказывали перенос в цены возросших затрат производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг, сокращение предложения отдельных продуктов, а также рост спроса на отдых внутри страны.

Интересно, что инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,30%), но ниже, чем в среднем по России (8,59%).

Если рассматривать уровень инфляции в РТ по конкретным категориям, то годовой прирост цен на продовольственные товары в июне увеличился до 10,34%. Причина - сокращение предложения отдельных продуктов и переносом в цены возросших затрат производителей и поставщиков.

Так, в июне текущего года помидоры снизились в цене из-за сезонности не так сильно, как в прошлом году. Причина - уменьшение объемов на прилавках из-за аномальной погоды в ряде российских регионов России в конце весны этого года. Как итог, годовой прирост цен на помидоры увеличился.

У хлебопеков и производителей молочной продукции выросли издержки, в том числе на оплату труда, логистику и упаковку. Как итог: все расходы предприятий «отразились» в цене продуктов.

Также Татарстан, как и весь мир в целом, затронуло подорожание кофе. Это следствие неурожая в странах-производителях. Плохой урожай, в свою очередь, спровоцировал рост затрат поставщиков на его закупку и рост цен.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары составил 5,34% из-за эффекта высокой сравнительной базы прошлого года.

При этом ЦБ утверждает, что в июне 2024-го подержанные иномарки и отечественные авто дорожали не так сильно, как год назад. Ранее цены ыстро росли из-за высокого спроса. Помимо этого, отечественные автозаводы активно переносили возросшие затраты из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек в стоимость своей продукции. Как следствие, в первом летнем месяце снизился годовой прирост цен на новые российские машины и б/у иномарки.

Менее значительно подорожал в июне этого года и бензин. Раньше розничная цена топлива увеличивалась из-за роста стоимости «бенза» на оптовом рынке (тогда ждали корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям). В итоге благодаря эффекту высокой базы прошлого года в июне годовой прирост цен на бензин снизился.

Годовой прирост цен на услуги в РТ в июне составил 10,55%. Причина такой динамики - рост спроса на отдых и рост расходов автомоек.

Дело в том, высокий спрос на путешествия по РФ спровоцировал ускорение годового роста цен на туры на Черноморское побережье страны.

У автомоек увеличились расходы, в том числе на оплату труда, которые отразились на стоимости услуг. Как итог: в июне по сравнению с маем ускорился годовой рост цен на мойку машин.

фото: скриншот с сайта ЦБ РФ