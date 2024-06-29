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Правительство России на месяц продлило разрешение на экспорт бензина
Приостановка запрета на экспорт бензина для производителей топлива продлена на месяц, до 31 июля. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«Слова „по 30 июня 2024 года“ заменить словами „по 31 июля 2024 года“», — сказано в тексте документа.
Ограничения на экспорт бензина вступили в силу с 1 марта текущего года, они должны были действовать в течение шести месяцев. Введение этой меры объясняли необходимостью нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. На время отменили ее начиная с 20 мая.
Таким образом, теперь предполагается, что запрет на экспорт бензина вновь начнет работать 1 августа и продлится месяц — до 31 августа.
За предшествующую неделю в Татарстане подорожали две марки бензина и дизельное топливо, о чем сообщал «Татар-информ».
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