В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу равен 31%

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19 равен 31%. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 15 октября.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в республике к тому моменту были привиты 1 208 752 человека. Уже к 16 октября их число, согласно республиканским данным, увеличилось до 1 225 216, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Полностью вакцинированы, по информации сайта стопкоронавирус.рф, к 15-му числу были 1 071 087 татарстанцев. По данным республиканского оперативного штаба, привитых обеими компонентами жителей республики тогда было несколько меньше — 976 231 человек. На следующий день их стало уже 983 226.

При этом к 11 октября Татарстан соответствовал двум из пяти критериев региона, свободного от Covid-19. В частности, заболеваемость не превышала 30 случаев на 100 тыс. населения, а проверяли на коронавирус не менее 200 из 100 тыс. жителей республики.

При этом необходимый уровень коллективного иммунитета в 80% достигнут не был, занятость коек с аппаратами ИВЛ превышала 0,1 на 100 тыс. населения, а коечный фонд был загружен пациентами с Covid-19 более чем на 30% от норматива.

Ранее в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.