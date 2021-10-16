Еще 117 человек в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5 — завозные, 112 — контактные.

«33 человека госпитализировано, 84 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 42 человека, в Набережных Челнах — 27, в Нурлатском районе — 7, Нижнекамском — 6, Чистопольском — 4, в Алексеевском, Елабужском, Пестречинском, Лениногорском районах — по 3, в Аксубаевском, Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском — по 2, в Агрызском, Азнакаевском, Атнинском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Тукаевском районах — по 1.

На 16 октября в Татарстане зарегистрировано 27 836 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 24 065 человек, в том числе 92 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 225 216 человек (прирост — 29 334), из них 983 226 получил вторую прививку.