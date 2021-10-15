Еще 110 татарстанцев заболели Covid-19

За сутки количество заболевших коронавирусом татарстанцев увеличилось еще на 110 человек. Четверо из них заразились вирусом за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«31 человек госпитализирован, 79 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В Казани заболели 52 человека, Челнах — 27, Альметьевском районе — девять. Пять случаев Covid-19 выявили в Нижнекамском районе, четыре — Рыбно-Слободском, три — Тукаевском. В Азнакаевском, Алькеевском, Арском, Верхнеуслонском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском и Пестречинском районах зарегистрировано по одному случаю.

Всего с начала пандемии заболели коронавирусом в республике 28,3 тыс. человек, выздоровели 23,9 тыс., из них 91 — за последние сутки.

Вакцинацию прошли 1 195 882 человека, из которых более 976,2 тыс. уже получили оба компонента вакцины.