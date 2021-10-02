Роспотребнадзор по РТ: Недостаточная вакцинация не позволяет снизить заболеваемость Covid

Недостаточный охват населения Татарстана вакцинацией против коронавируса не позволяет снизить заболеваемость Covid-19 в республике.

Об этом на совещании в Доме Правительства региона заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Трофимова. Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Докладчик напомнила, что в январе этого года в Татарстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Согласно ее данным, привито 1 084 698 человек, 44% от плана (план – 2 437 278 человек, или 80% взрослого населения республики).

«Недостаточный охват вакцинации не позволяет нам добиться снижения числа заболевших», — констатировала замруководителя республиканского Роспотребнадзора.

По словам Трофимовой, ситуация с вакцинацией отличается от района к району. В разных муниципалитетах Татарстана привито от 20% до 90% от плана. «Те районы, где вакцинация населения составляет от 70% до 90%, демонстрируют единичные случаи заболевших», — уточнила она.

При этом за три месяца трудовым коллективам выдано 695 постановлений, «в рамках которых вакцинация <…> составляет до 70% сотрудников».

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин также указал на проблемы с ходом прививочной кампании: «Темпы вакцинации низкие. За последний день по оперативным данным привито 1340 человек».

«В наличии у нас сейчас 612 тыс. доз вакцины. Все четыре вида вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» — прим. Т-и) есть в наличии», — добавил глава Правительства РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане готовятся ввести новые ограничения из-за Сovid-19.