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Заболеваемость Covid-19 в Татарстане растет третий день подряд
Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане продолжает расти. За последние сутки в республике зарегистрировано еще 193 заболевших (11 марта было выявлено 177 случаев, 12-го — 184). Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась девяти заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 25 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 200 547 татарстанцев.
В общей сложности удалось выздороветь 197 130 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 200 пациентов. Днем ранее стало известно о 237 поправившихся больных.
Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе на территории Татарстана публиковалась 20 января.
В целом по России за последние сутки зарегистрировано 10 268 ковид-случаев. В больницы доставили 619 пациентов, излечиться удалось 9 476 россиянам. Жертвами инфекции стали 34 человека.
Ранее главный санврач Набережных Челнов Ильгизар Бариев заявил, что за неделю заболеваемость ковидом в городе превысила среднереспубликанский показатель на 3,2%. Мэр Автограда Наиль Магдеев порекомендовал местным жителям вернуться к ношению масок.
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