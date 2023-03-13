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В Челнах из-за роста Covid-19 рекомендовали носить медицинские маски
Соблюдать превентивные меры, носить медицинские маски из-за роста заболеваемости коронавирусом Covid-19 порекомендовал сегодня на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он уточнил, что горожан не заставляют носить маски, но муниципальные учреждения соблюдать профилактические меры обязаны.
«Коронавирус никуда не ушел, к сожалению. Убаюкивать себя не нужно. И то, что касается превентивных мер, руководители муниципальных учреждений, заместители, начальники управлений — всё должно соблюдаться. Фильтры в школах и детских садах, защитные маски. Всё должно работать. Это не ради моды, а ради собственного здоровья. Можете не носить маски — мы никого не принуждаем, если у вас два здоровья и две жизни. Но всё, что касается учреждений муниципального уровня, должно выполняться в обязательном порядке. Никакого факультативного отношения быть не должно. Мы должны показывать пример», — заметил глава города.
Главный санврач Челнов Ильгизар Бариев доложил, что за последнюю неделю заболеваемость ковидом выросла на 26 случаев, что превышает среднереспубликанский показатель на 3,2%. Всего же за весь период пандемии в Челнах зарегистрировано более 29 тыс. случаев коронавируса.
«Пока плато и стабилизации ситуации по коронавирусу нет. И это речь только про выявленные случаи. А есть еще и не выявленные! Когда мы говорим о применении определенных защитных средств, всё это подтверждается реальной ситуацией. Мы и по коллегам видим, которые рядом с нами работают. Вроде ходят, думают, что ОРВИ. Начинают разбираться доктора, а оказывается коронавирус. Поэтому говорим, чтобы все знали и слышали», — отметил он.
Бариев также рассказал, что за последнюю неделю зарегистрировано более 2,8 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 16 случаев гриппа. Отмечается повышение заболеваемости за неделю на 12,5%. Заболеваемость среди детей составила 50,9%.
«Все профилактические моменты в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях должны соблюдаться. Мы проконтролировали часть проводимых утренников и праздничных мероприятий. Критичных замечаний не было, но иногда отмечаем недостаток дезинфекционных средств в санузлах. И хотелось бы отметить, что нужно чаще проветривать помещения. Хорошее проветривание уменьшает концентрацию возбудителей в воздушной среде», — подчеркнул Ильгизар Бариев.
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