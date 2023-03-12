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Еще 184 жителя Татарстана заболели коронавирусом
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В Татарстане впервые с конца октября 2022 года выявили 184 новых случая Covid-19. Так, 20 октября прошлого года в республике было зарегистрировано 199 заражений.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализация понадобилась 25 жителям РТ. 237 человек выздоровели. Общее количество случаев заболевания в республике с начала пандемии превысило 200 тыс.
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