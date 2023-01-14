В Татарстане третий день подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

Уже три дня подряд в Татарстане наблюдается рост регистрируемой заболеваемости коронавирусом. За последние сутки Covid-19 заразились 65 жителей республики, днем ранее — 60, а за два дня до этого — 56, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 28 заболевшим, тогда как накануне в больницы были доставлены 12 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 194 079 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 191 539 жителям республики, в том числе 97 — за последние сутки (за день до этого сообщалось о 92 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 остается неизменным и равняется 2009. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 26 декабря.

Необходимо отметить, что Росстат в октябре 2022 года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по стране число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 5102 человек. Поправились 3887 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 813 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 46 человек.

На днях стало известно, что в России зафиксирован первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Эксперты допускают, что он может стать доминирующим в РФ.