От коронавируса умер еще один житель Татарстана

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться, однако в республике зафиксирован один новый летальный исход. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число официально признанных смертей от Covid-19 в регионе достигло 2009. До этого в последний раз информация о летальном исходе публиковалась 14 декабря.

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре этого года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от данных субъектов Федерации в большую сторону.

Подтверждено 79 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 83 накануне. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 192 922 татарстанца.

Госпитализация понадобилась десяти заболевшим, тогда как за день до этого в больницы был доставлен 21 человек.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 189 938 жителям республики, в том числе 116 — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 93 излечившихся больных).

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 5335 человек. Поправились 5577 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 528 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 50 человек.