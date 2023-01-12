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Здоровье
12 января 2023  17:38
Павел Климчак

Эксперт: Вариант коронавируса «кракен» может стать доминирующим в России

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Вариант коронавируса «кракен» с большой вероятностью может стать доминирующим в России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова завлабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Такой вывод эксперт сделал на основании данных из других стран. По его словам, «кракен» – субвариант Омикрона – обладает высокой заразностью. Однако само заболевание, которое он вызывает, обычно протекает легко.

Кроме того, «кракен» остается все тем же коронавирусом, которым уже большинство переболели или от которого уже вакцинировались. Поэтому у многих людей уже есть определенная подготовка к встрече с этим вариантом. Все зарегистрированные в России тесты позволяют выявить вариант «кракен», сообщил Хафизов.

#коронавирус
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