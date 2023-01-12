В России зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса «кракен»

В России зарегистрирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса «омикрона» – «кракен», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Известно, что первый пациент с «кракеном» зафиксирован в Пензенской области. Выявить его удалось благодаря мониторингу данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

Сейчас в России доминирующей остается линия «омикрона» ВА.5, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.