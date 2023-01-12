В Татарстане выявили еще 56 случаев Covid-19

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последние сутки в Татарстане коронавирусной инфекцией заразилось 56 человек. Госпитализация потребовалась 24 жителям республики, 67 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 193 тыс. 954 заболевших, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В целом по России за прошедший день выявлено 4 тыс. 675 ковид-случаев, 882 пациента были доставлены в больницы. 4 тыс. 541 из числа заболевших выздоровели, а 48 — скончалось.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что впервые в России было зафиксировано заражение новым подвидом Covid-19 «кракен» – заболел житель Пензенской области. Однако, по данным Роспотребнадзора, в России по-прежнему доминирующим остается «омикрон».