В Татарстане штормовой ветер повредил пять машин, сорвав со зданий куски кровли

Из-за сильного ветра в Татарстане у нескольких зданий была частично повреждена крыша. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, срыв кровли произошел у здания ТРЦ «Барионикс» в Казани. В результате были повреждены четыре машины, припаркованные поблизости.

В Нурлате ветер сорвал часть кровли со спорткомплекса имени Хузина, обломки упали на автомобиль.

Кроме того, штормовой ветер повредил крыши дома №24 по улице Родины в Казани, крышу гимназии №1 в Кукморе, крышу школы в селе Ошторма Юмья Кукморского района и крышу здания ДК имени Столярова в Камско-Устьинском районе.

Ранее мы сообщали, что в результате непогоды в Татарстане 5 деревьев упали на автомобили в Казани, Челнах и Заинском районе. Еще одно дерево в Казани ветер обрушил на пешехода на Туристической улице. Мужчину госпитализировали с переломом ноги.

Самолет, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород из-за непогоды был вынужден сесть в аэропорту Казани. Также вынужденную посадку совершил в Казани рейс Домодедово – Нижний Новгород.

В МЧС отметили, что прохождение опасного метеорологического явления на территории Республики Татарстан отслеживает оперативная дежурная смена Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, организовано взаимодействие с АО «Сетевая компания», министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, ЕДДС муниципальных образований.

По данным УГМС РТ максимальные порывы ветра зафиксированы в Мамадышском районе – 28 м/с, Зеленодольском районе – 24 м/с, Лаишевском, Дрожжановском, Нурлатском районах – 21 м/с.