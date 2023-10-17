Видео: В Казани ветер сорвал профнастил с крыши аквапарка «Барионикс»

Очевидцы сняли на видео, как сильный ветер сорвал кровельный материал с крыши аквапарка «Барионикс». Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Напомним, накануне МЧС объявило в Татарстане штормовое предупреждение из-за непогоды.

Сильный ветер сорвал несколько листов кровли с гимназии №174 по улице Хайдара Бигичева, а также повредил кровлю здания на улице Родины.

Кроме того, на Лушникова на припаркованный во дворе автомобиль упало крупное дерево. Информации о пострадавших в результате сильного ветра пока не поступало.