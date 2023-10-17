Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: В Казани ветер сорвал профнастил с крыши аквапарка «Барионикс»
Очевидцы сняли на видео, как сильный ветер сорвал кровельный материал с крыши аквапарка «Барионикс». Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.
Напомним, накануне МЧС объявило в Татарстане штормовое предупреждение из-за непогоды.
Сильный ветер сорвал несколько листов кровли с гимназии №174 по улице Хайдара Бигичева, а также повредил кровлю здания на улице Родины.
Кроме того, на Лушникова на припаркованный во дворе автомобиль упало крупное дерево. Информации о пострадавших в результате сильного ветра пока не поступало.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников