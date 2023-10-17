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В Татарстане сильный ветер уронил несколько деревьев на автомобили
Сегодня в республике сильный ветер уронил на автомобили несколько деревьев, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Так, в ведомство сегодня поступило уже 19 сообщений о падении деревьев. При этом в 5 случаях деревья упали на автомобили в Казани, Челнах и Зеленодольском районе Татарстана.
Напомним, что также в результате падения дерева в Казани пострадал мужчина. Его госпитализировали с переломом ноги.
Кроме того, сильный ветер частично сорвал кровлю с административного здания на улице Родины, а также с ТРЦ «Барионикс» на площади 50 квадратных метров.
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