В Татарстане сильный ветер уронил несколько деревьев на автомобили

Сегодня в республике сильный ветер уронил на автомобили несколько деревьев, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, в ведомство сегодня поступило уже 19 сообщений о падении деревьев. При этом в 5 случаях деревья упали на автомобили в Казани, Челнах и Зеленодольском районе Татарстана.

Напомним, что также в результате падения дерева в Казани пострадал мужчина. Его госпитализировали с переломом ноги.

Кроме того, сильный ветер частично сорвал кровлю с административного здания на улице Родины, а также с ТРЦ «Барионикс» на площади 50 квадратных метров.