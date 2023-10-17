Из-за непогоды в Казани не смог приземлиться самолет из Стамбула

Сегодня из-за сильного ветра в Казани не смог приземлиться самолет, летевший из Стамбула. Эту информацию подтвердил «Татар-информу» пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

Речь идет о рейсе PC 370. В результате воздушное судно ушло на запасной аэродром «Домодедово» в Москве.

Между тем, другой рейс, следовавший по маршруту Москва – Нижний Новгород сегодня совершил посадку на запасной аэродром в аэропорту «Казань» из-за неблагоприятных условий в аэропорту Нижнего Новгорода, где сегодня выпал первый снег.