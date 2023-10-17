Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за непогоды в Казани не смог приземлиться самолет из Стамбула
Сегодня из-за сильного ветра в Казани не смог приземлиться самолет, летевший из Стамбула. Эту информацию подтвердил «Татар-информу» пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.
Речь идет о рейсе PC 370. В результате воздушное судно ушло на запасной аэродром «Домодедово» в Москве.
Между тем, другой рейс, следовавший по маршруту Москва – Нижний Новгород сегодня совершил посадку на запасной аэродром в аэропорту «Казань» из-за неблагоприятных условий в аэропорту Нижнего Новгорода, где сегодня выпал первый снег.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников