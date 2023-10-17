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В Казани упавшее из-за сильного ветра дерево сломало ногу мужчине
В Казани из-за сильного ветра упавшее дерево сломало ногу 29-летнему мужчине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Произошло это в Новом Юдино на улице Туристическая в лесопарковой зоне.
Мужчину госпитализировали в городскую больницу №12 с открытым переломом ноги.
Напомним, сегодня из-за непогоды в Казани ветер частично сорвал кровлю с нескольких зданий, а также уронил дерево на автомобиль.
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