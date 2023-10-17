В Казани упавшее из-за сильного ветра дерево сломало ногу мужчине

В Казани из-за сильного ветра упавшее дерево сломало ногу 29-летнему мужчине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Произошло это в Новом Юдино на улице Туристическая в лесопарковой зоне.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу №12 с открытым переломом ноги.

Напомним, сегодня из-за непогоды в Казани ветер частично сорвал кровлю с нескольких зданий, а также уронил дерево на автомобиль.