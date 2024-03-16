В Татарстане стартует второй день выборов Президента России

16 марта по всей России, в том числе в Татарстане, стартует второй день президентских выборов. В 8 утра по всей республике откроются 2767 избирательных участков, которые продолжат работу до 20.00.

Избирательным правом в республике обладают около 3 млн человек. Напомним, что по итогам первого дня явка в Татарстане составила 37,7%, по России — 35,48%.

Узнать, где расположен нужный участок для голосования, можно через портал «Госуслуги» либо сайт ЦИК России.

Для принявших участие в голосовании проводится фотоконкурс — ежедневно в республике разыгрывают автомобиль Lada Vesta, а в воскресенье выберут авторов самых креативных снимков, которые получат специальные призы.

На выходных, 16 и 17 марта, для жителей Казани, проживающих в отдаленных районах, организуют дополнительные автобусы, на которых они смогут добраться до участков для голосования.

Кандидатами на пост Президента РФ являются представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).

Фото: © «Татар-информ»