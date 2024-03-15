Татарстанцы могут выбрать самых креативных и улыбчивых избирателей РТ

В связи с большим участником конкурса «Всей семьей на выборы!» открылись дополнительные номинации на самые необычные фотографии с участков. Для креативных татарстанцев появилось целых шесть номинаций, голосование по которым будет вестись в течение трех дней выборов, сообщают организаторы.

Так, определят семьи, которые получат спецпризы как самые креативные, улыбчивые и дружные. Поощрят самых зрелых авторов фото и наоборот, семьи с самыми юными участниками выборов. Также приз получит самая многочисленная семья, которая участвовала в голосовании.

Победителей определят по числу голосов пользователей. Голосование проводится в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Также, напомним, главным призом конкурса ежедневно становится автомобиль Lada Vesta. Сегодня, к примеру, его обладателями стала супружеская пара из Актанышского района. Их снимок одержал победу среди почти 20 тысяч фото участников.

Напомним, что фотоконкурс приурочен к Году семьи в России.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов,

На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).