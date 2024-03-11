В выходные дни 31 бесплатный автобус отвезет казанцев на избирательные участки

В выходные, 16 и 17 марта, по Казани будет курсировать 31 бесплатный автобус для жителей отдаленных районов. На общественном транспорте они смогут добраться до участков для голосования. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

«Выборы в нашей стране всегда были праздничным событием, куда приходят семьями, где встречаются со знакомыми и друзьями», – отметил он.

Алеев также рассказал, что на избирательных участках казанцев будут ждать разные активности: фотоконкурс, среди участников которого разыграют автомобили, детские мастер-классы и ярмарки.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).