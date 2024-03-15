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В первый день голосования в выборах Президента России участвовали 37,77% татарстанцев
37,77% жителей Татарстана приняли участие в выборах Президента России в первый день голосования. Об этом сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев после закрытия избирательных участков.
По данным ЦИК РФ, общая явка по России на момент настоящей публикации составляет 35,48%. Напомним, что голосование продлится еще два дня. Окончательные результаты по явке на выборы объявят 17 марта.
Напомним, что правом избирателя в Татарстане наделены около 3 млн человек. Для них в республике работают 2 767 избирательных участка, которые будут работать с 8:00 мск до 20:00 мск.
Кандидатами на пост Президента РФ являются представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
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