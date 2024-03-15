Названы первые обладатели Lada Vesta на конкурсе «Всей семьей на выборы!»

Флюда Гардисламова и ее муж стали победителями первого дня конкурса «Всей семьей на выборы!» и обладателями автомобиля Lada Vesta. Трансляция велась в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте». Супруги проживают в Актанышском районе.

«Пользователь Флюда Гардисламова выложил фото с соблюдением всех правил участия в конкурсе. Поздравляем семью Гардисламовых, организаторы пригласят их на финальную трансляцию в воскресенье», – говорилось во время эфира.

Напомним, что татарстанцев, принявших участие в голосовании и выложивших фото в своих соцсетях, ожидают еще два автомобиля. Разыграют их 16 и 17 марта. Фото необходимо сопроводить хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.

Фото: https://vk.com/id402420015

Напомним, что за первый день на конкурс поступило около 20 тысяч фотографий от татарстанских семей. Мероприятие приурочено к Году семьи в России.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов,

На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).