В Татарстане сохранится умеренно жаркая погода с дождями, грозами и сильным ветром
Сегодня, 24 июля, в Татарстане сохранится умеренно жаркая и при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. По всему региону ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах, включая Казань, вероятны грозы. Локально также возможен град. Утром кое-где, в том числе в столице РТ, сохранится опустившийся ночью туман.
Северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с местами будет усиливаться порывами до 14 м/с. При грозах прогнозируются кратковременные усиления до 15–20 м/с (в Казани – до 18 м/c).
После теплой ночи воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +23, +28 градусов (в столице республики – до +25, +27 градусов).
Накануне на Казань и окрестности обрушился ливень. Многие участки дорог оказались затоплены. На время встали некоторые трамвайные маршруты, а ряд троллейбусных маршрутов был изменен. Из-за удара молнии загорелся садовый домик в поселке Васильево. На дорогу в Раифу упали деревья, повредив два автомобиля. На парковке в Новой Туре дождь размыл грунт, и три легковушки ушли под землю.