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Общество 24 июля 2025 06:00

В Татарстане сохранится умеренно жаркая погода с дождями, грозами и сильным ветром

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В Татарстане сохранится умеренно жаркая погода с дождями, грозами и сильным ветром
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 24 июля, в Татарстане сохранится умеренно жаркая и при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. По всему региону ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах, включая Казань, вероятны грозы. Локально также возможен град. Утром кое-где, в том числе в столице РТ, сохранится опустившийся ночью туман.

Северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с местами будет усиливаться порывами до 14 м/с. При грозах прогнозируются кратковременные усиления до 15–20 м/с (в Казани – до 18 м/c).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

После теплой ночи воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +23, +28 градусов (в столице республики – до +25, +27 градусов).

Накануне на Казань и окрестности обрушился ливень. Многие участки дорог оказались затоплены. На время встали некоторые трамвайные маршруты, а ряд троллейбусных маршрутов был изменен. Из-за удара молнии загорелся садовый домик в поселке Васильево. На дорогу в Раифу упали деревья, повредив два автомобиля. На парковке в Новой Туре дождь размыл грунт, и три легковушки ушли под землю.

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