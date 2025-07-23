Муниципальные службы устраняют последствия ливня на дорогах Казани

Муниципальные службы Казани продолжают устранять локальные затопления проезжей части, вызванные ливнем. Об этом сообщили в Телеграм-канале Госавтоинспекции Казани.

Одним из проблемных участков остается перекресток улиц Академика Арбузова и Академика Губкина, где движение транспорта организовано вручную инспекторами Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД перенаправляют автомобили с улицы Арбузова направо на Губкина, чтобы избежать рисков гидроудара двигателя при проезде по затопленному участку. Гидроудар представляет собой резкое попадание воды в цилиндры двигателя, что может привести к его поломке и полной остановке автомобиля.

На участке Сибирского тракта и проспекта Ямашева ситуация постепенно стабилизируется – вода ушла в ливневую канализацию, движение автомобилей восстанавливается.

На Ямашева также продолжает работать спецтехника, включая илосос. Техника расчищает левую полосу для безопасного и комфортного проезда транспорта.