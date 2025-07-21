Гидрометцентр РТ рассказал, дойдут ли тропические ливни до Татарстана

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Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье сегодня. Произошли масштабные подтопления улиц, дворов и автотрасс. Люди в соцсетях выкладывают фото и видео плавающих автомобилей и затопленных переходов.

Ожидается ли на этой неделе потоп в Татарстане, «Татар-информу» рассказал начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Пока мы такую погоду не ожидаем. До этого в республике стоял обширный антициклон, погода былая жаркая и без осадков. В последние дни среднесуточная температура приблизилась к норме. Сейчас характер погоды меняется, антициклон постепенно уходит с нашей территории», – сообщил он.

По данным Гоголя, в западных районах республики начало «воздействовать поле пониженного атмосферного давления». Местами сегодня пройдут осадки, которые постепенно распространятся на всю республику.

«В течение недели будут отмечаться кратковременные дожди, местами грозы. Ожидаются осадки в дневные и ночные часы. Осадков такой интенсивности и количества, как в Москве, мы не ждем. Если они и выпадут, то локально», – отметил Гоголь.

Всего с начала июля в Казани выпало 39 мм осадков, что составляет 62% от месячной нормы. Норма осадков в городе в этом месяце – 62 мм. Однако в западных районах – в Арске, Тетюшах, Дрожжаном выпало более половины месячной нормы осадков, а на востоке и в центре республики – меньше нормы.