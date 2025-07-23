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Происшествия 23 июля 2025 16:57

На видео сняли момент падения машин с размытой дождем парковки под землю в Новой Туре

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Очевидцы сняли на видео момент падения машин на парковке в Новой Туре. На кадрах видно, как три легковушки уходят по землю, которая обвалилась из-за сильного дождя.

«Татар-информ» рассказывал, что на территории индустриального парка «Зеленодольск» из-за сильного ливня, произошел обвал грунта на парковке компании Wildberries.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, медицинская помощь никому не понадобилась. Сейчас ведутся мероприятия по устранению возникшей ситуации.

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