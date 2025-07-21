Гидрометцентр РТ предупредил о прохладной декаде в Татарстане

В третью декаду июля температура воздуха в Татарстане будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«До этого в республике стоял обширный антициклон, погода былая жаркой, без осадков. Антициклон стоял на нашей территории долго, около недели. Температура была выше нормы в отдельные дни на 3-5 градусов. В последние дни среднесуточная температура приблизилась к норме», – отметил он.

На этой неделе температурный фон будет постепенно понижаться. Завтра днем еще будет жарко, местами воздух прогреется до +25-30 градусов. 23 и 24 июля по республике максимальные температуры днем составят +23-28 градусов.

«Будет достаточно жарко, но ожидаются осадки в дневные и ночные часы. К концу недели станет немного прохладнее», – добавил он.

В норме в третью декаду июля среднесуточная температура составляет «плюс» 20,3 градуса по республике, а в Казани – «плюс» 20,9 градуса.