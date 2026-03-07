news_header_top
Руc Тат
Общество 7 марта 2026 06:00

В Татарстане сохранится снежная погода, после ночных морозов потеплеет до -4 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 7 марта, в Татарстане сохранится пасмурная и снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Небольшой снег, ночью шедший лишь местами, днем будет идти на всей территории региона. Кое-где снегопад усилится до умеренного, в отдельных районах, включая Казань, разыграются метели.

Северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. В светлое время суток он местами будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице РТ – лишь до 15 м/с). На дорогах – гололедица.

После ночных -13, -18 (а при прояснениях – и -24) градусов в дневные часы воздух по Татарстану прогреется до -4, -9 градусов (в Казани – до -4, -6).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после 8 марта в Татарстане снежная и неустойчивая погода сменится 27-градусными морозами. Подробнее о погоде начала календарной весны на территории республики читайте в материале Арктическое вторжение в марте и поздний сход снега: каким будет начало весны в Татарстане.

После 8 марта в Татарстане неустойчивая погода сменится 27-градусными морозами
С начала марта в Казани выпало уже 40% от месячной нормы осадков
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #снег и метель
Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

6 марта 2026
Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

6 марта 2026
