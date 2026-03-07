В Татарстане сохранится снежная погода, после ночных морозов потеплеет до -4 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 7 марта, в Татарстане сохранится пасмурная и снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Небольшой снег, ночью шедший лишь местами, днем будет идти на всей территории региона. Кое-где снегопад усилится до умеренного, в отдельных районах, включая Казань, разыграются метели.

Северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. В светлое время суток он местами будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице РТ – лишь до 15 м/с). На дорогах – гололедица.

После ночных -13, -18 (а при прояснениях – и -24) градусов в дневные часы воздух по Татарстану прогреется до -4, -9 градусов (в Казани – до -4, -6).

