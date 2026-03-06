news_header_top
Общество 6 марта 2026 06:00

Слабая метель и до -9 градусов ожидаются в Татарстане в пятницу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Облачная с прояснениями погода будет в Татарстане 6 марта. По прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается небольшой снег, ночью в отдельных районах – до умеренного.

В ночные и утренние часы местами по республике возможна слабая метель. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с, ночью и утром местами порывами до 13 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит -7..-12 градусов, в северных районах при прояснениях столбики термометров опустятся до -12..-17 градусов. Максимальная температура днем составит -4..-9 градусов, в восточных районах ожидается -1..-3 градуса.

На дорогах сохраняется гололедица.

#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
