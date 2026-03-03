Арктическое вторжение в марте и поздний сход снега: каким будет начало весны в Татарстане

Минувшая зима в Татарстане вошла в историю как аномально снежная, а февраль побил все рекорды по осадкам. Несмотря на оттепель в начале марта, синоптики предупреждают: на регион надвигается холодный фронт. Весна в этом году будет затяжной, а поводок – бурным. Подробности – в материале «Татар-информа».





Зима вошла в историю как многоснежная

Погода минувшей зимой в Татарстане выдалась неустойчивой и разнообразной. Декабрь порадовал жителей региона температурой на 2–2,5 градуса выше климатической нормы и умеренными осадками. По данным Гидрометцентра РТ, снежный покров образовался достаточно поздно, почти с месячным опозданием. Но в начале 2026 года картина кардинально изменилась, сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Январь и февраль оказались существенно холоднее обычного (на 2,5–3 градуса ниже климатической нормы), но главным потрясением для коммунальных служб и жителей стали обильные и частые снегопады.

«Аномалия в первую очередь – это аномалия по осадкам. Практически постоянно в эти месяцы количество выпавшего снега было в полтора-два раза выше климатической нормы. Соответственно, вели себя и сугробы, достигая двукратной величины», – отметил синоптик.

Эту зиму ни в коем случае нельзя назвать стандартной – она вошла в метеорологическую историю как многоснежная

Особенно показательным стал февраль: сумма осадков, по данным Шувалова, составила в среднем 236% от месячной нормы. По словам синоптиков, эту зиму ни в коем случае нельзя назвать стандартной – она вошла в метеорологическую историю как многоснежная.

«Февраль оказался суперрекордным по количеству осадков. По нашей статистике, это самый снежный февраль за всю историю наблюдений. Сумма осадков составила от 40 до 90 мм, или 154–367% от месячной нормы», – сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

В начале марта снежный апокалипсис продолжается.

«Выпадет сильный, мокрый снег в количестве до 10–15 миллиметров. За сутки выпадет 40–50% от месячной нормы. Снега опять добавится. Будут отмечаться разные неблагоприятные явления – метель, гололед, туман, с ухудшением видимости. На дорогах по-прежнему возможна сильная гололедица и снежные заносы. Так что зима продолжается, несмотря на то что календарная завершилась», – отметил Феликс Гоголь.

Начало марта принесло в Татарстан весеннее тепло. Однако эта оттепель, увы, оказалась совсем недолгой

Мартовский «сюрприз» преподнесет арктический антициклон

Начало марта принесло в Татарстан весеннее тепло. Температурный фон сейчас превышает норму на 3–5 градусов, хотя до рекордов западных регионов России, где местами фиксировалось до 11 градусов, республике далеко.

«1 марта Великие Луки отличились, там дневная температура повысилась до 10–11 градусов тепла. В Москве, в Подмосковье было 5–6 градусов тепла, климатические рекорды в Смоленске, Коломне были установлены», – рассказал Шувалов.

К нам эти воздушные массы добрались, растеряв по дороге часть тепла. Тем не менее отклонения от нормы были существенными – практически на 7 градусов выше положенного по климату. Однако эта оттепель, увы, оказалась совсем недолгой.

Метеорологи предупреждают: с середины недели погода резко изменится из-за вторжения арктического антициклона, центр холода которого сейчас находится над Ямалом и севером Урала.

«На северо-востоке европейской территории присутствует довольно существенный очаг холода – арктический антициклон. Начиная со среды-четверга начнется вторжение этого холодного воздуха на восток европейской территории нашей страны, и это целиком захватит Татарстан. Положительные значения температуры сменятся достаточно быстро, на 3–5 дней», – предупредил Шувалов.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 10–14 градусов, а днем местами похолодает до минус 8–10 градусов.

Бурного прихода тепла татарстанцам ждать не стоит. Огромные массы снега, скопившиеся за зиму, будут работать как гигантский холодильник, тормозя прогрев воздуха

К 8 Марта напор холода ослабнет

К праздничным выходным напор холода немного ослабнет, антициклон сместится на юго-восток.

«К 8 Марта антициклон уйдет дальше, на Урал и на Сибирь. Температура немного повысится в Татарстане до 1–6 градусов мороза», – сказал Александр Шувалов.

По данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха в первую декаду марта в республике ожидается в пределах климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется тоже около климатической нормы. Норма для первого месяца весны по Казани составляет минус 3,3 градуса, а по Татарстану – минус 4,2. Осадки ожидаются близкими к норме. По Казани месячная норма осадков составляет 38 мм, а по Татарстану – 28 мм.

По словам Александра Шувалова, долгосрочный прогноз на весну пока остается вероятностным, но все же бурного прихода тепла татарстанцам ждать не стоит. Огромные массы снега, скопившиеся за зиму, будут работать как гигантский холодильник, тормозя прогрев воздуха.

«Снежный покров, который вдвое превышает норму, будет тормозящим элементом. В целом март будет близок к климатической норме, а полное таяние снега затянется до середины апреля», – отметил синоптик.

Сценарий прохождения половодья напрямую зависит от характера весны

При ранней и бурной весне паводок будет близок к экстремальному

Как сообщил Феликс Гоголь, обычно снежный покров в Татарстане сходит 9-20 апреля. Самая ранняя дата схода снежного покрова была зафиксирована в третью декаду марта, а самая поздняя – в конце апреля – мае.

Специалисты с осторожностью говорят о предстоящем половодье, отмечая, что детальный прогноз должны давать гидрологи, знакомые с особенностями бассейнов Волги и Камы. Однако «здравый смысл», как выразился Александр Шувалов, подсказывает, что паводок будет серьезным.

Сценарий прохождения половодья напрямую зависит от характера весны. Шувалов описал два возможных варианта развития весенних событий.

«Если будет очень ранняя, очень бурная весна, да еще с жидкими осадками в виде дождя, то тогда паводок будет просто близок к экстремальному. Если будет растянутая во времени весна, то тогда можно ждать, что он (паводок, – прим. Т-и) будет больше, чем обычно, но в пределах разумного», – сказал он.

По данным Гидрометцентра РТ, высота снежного покрова по республике сейчас составляет от 39 до 67 сантиметров. Больше всего снега выпало в Зеленодольском и Арском районах, а также в Казани. В большинстве районов республики высота снега сейчас в полтора-два с лишним раза выше средних многолетних отметок. Официальный прогноз Гидрометцентра России по весеннему половодью будет готов к середине марта.