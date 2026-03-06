news_header_top
Общество 6 марта 2026 15:58

С начала марта в Казани выпало уже 40% от месячной нормы осадков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана с начала первого месяца весны выпало уже 40% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные Комитета внешнего благоустройства.

Сегодня в уборке улично-дорожной сети города и ее обработке противогололедными материалами задействованы 510 машин и 574 дорожных рабочих.

В общей сложности с начала зимнего сезона с улиц столицы республики вывезли более 1,5 млн тонн снега, в том числе 838 тыс. тонн – только за отдельно взятый февраль.

Замечания относительно уборки дорог и тротуаров жители Казани могут направить в Telegram-бот @kznhelpbot или по телефонам: 8 (843) 222-72-22 – общегородские территории и 8 (843) 236-4-123 – дворы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после 8 марта в Татарстане снежная и неустойчивая погода сменится 27-градусными морозами. Подробнее о погоде начала календарной весны на территории республики читайте в материале Арктическое вторжение в марте и поздний сход снега: каким будет начало весны в Татарстане.

читайте также
