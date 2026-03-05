После 8 марта в Татарстане неустойчивая погода сменится 27-градусными морозами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До конца недели погоду в Татарстане будет определять чередование циклонов и тыловых гребней, а затем антициклон принесет в республику существенное похолодание на смену неустойчивой погоде. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 6 марта, небо над регионом останется облачным (днем – с прояснениями). На преобладающей территории республики прогнозируется небольшой снег, ночью местами до умеренного. Также в ночные и утренние часы местами возможны слабые метели. В темное время суток ожидается от -7 до -12 градусов, на севере – от -12 до -17, в светлое – от -4 до -9 градусов, кое-где на востоке – от -1 до -3.

В ночь на субботу, 7 марта, с отходом циклона небольшой снег продолжит идти лишь местами. Однако днем активный фронтальный раздел принесет в Татарстан очередные снегопады. Местами разыграются метели и будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов, а при прояснениях – и до -21, а в дневные – воздух прогреется до -3, -8 градусов.

В воскресенье, 8 марта, ночью и утром еще ожидаются снег и метели, днем местами сохранится небольшой снег. Порывы ветра усилятся до 16–21 м/с. Температурный фон понизится: на протяжении всех суток ожидается от -11 до -16 градусов, а в ночные и утренние часы при прояснениях – вновь до -21.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 9 марта, с отходом снежного циклона за Урал погоду в республике начнет определять антициклон. Осадки маловероятны, прогнозируется заметное похолодание. Ночью и утром температура воздуха составит от -22 до -27 градусов, а днем – не выше -15, -20 градусов.