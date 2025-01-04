В Татарстане сохранится аномально теплая погода с мокрым снегом и дождем

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Сегодня, 4 января, в Татарстане сохранится аномально теплая, неустойчивая и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Будут идти небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а в дневные часы — и дождя. На западе региона днем ожидаются сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах, но не в Казани, при этом разыграются метели.

Северо-восточный ветер со временем поменяет направление на юго-западное. Сила ветра составит от 6 до 11 м/с. В светлое время суток он порой будет усиливаться порывами до 15–18 м/с. На дорогах образуются сильная гололедица и снежная каша, а на западе, включая столицу РТ, — и снежные заносы.

В дневные часы температура воздуха по Татарстану составит от -1 до +3 градусов (в Казани — от -1 до +1 градуса).

Накануне в столице РТ был побит температурный рекорд 105-летней давности. Но уже к концу выходных на смену аномальному теплу в республику придет похолодание.